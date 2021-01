Dopo Pfizer anche AstraZeneca, Conte indignato: «Inaccettabile il taglio delle consegne. Faremo causa» (Di domenica 24 gennaio 2021) Vaccino AstraZeneca quando? Dopo Pfizer, anche AstraZeneca annuncia un taglio nella fornitura dei vaccini all’Unione europea. Una decisione che tocca anche l’Italia. La multinazionale britannica attraverso un portavoce ha fatto sapere che «i volumi iniziali saranno inferiori a quanto originariamente previsto a causa della riduzione dei rendimenti in un sito di produzione all’interno della nostra catena di fornitura europea». Pochi i dettagli a riguardo: «Forniremo decine di milioni di dosi a febbraio e marzo all’Unione europea, mentre continuiamo ad aumentare i volumi di produzione». Il vaccino AstraZeneca, che dovrebbe essere approvato dall’Agenzia europea la prossima settimana, oltre Manica è stato somministrato già da un po’, dallo ... Leggi su urbanpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Vaccinoquando?annuncia unnella fornitura dei vaccini all’Unione europea. Una decisione che toccal’Italia. La multinazionale britannica attraverso un portavoce ha fatto sapere che «i volumi iniziali saranno inferiori a quanto originariamente previsto adella riduzione dei rendimenti in un sito di produzione all’interno della nostra catena di fornitura europea». Pochi i dettagli a riguardo: «Forniremo decine di milioni di dosi a febbraio e marzo all’Unione europea, mentre continuiamo ad aumentare i volumi di produzione». Il vaccino, che dovrebbe essere approvato dall’Agenzia europea la prossima settimana, oltre Manica è stato somministrato già da un po’, dallo ...

