Domenica In, Lino Guanciale omaggia Gigi Proietti e i suoi insegnamenti (Di domenica 24 gennaio 2021) Da domani torna in tv, protagonista della fiction Rai Il Commissario Ricciardi. È un periodo d'oro per l'amatissimo attore Lino Guanciale che, ospite di Domenica In, racconta sinteticamente il personaggio che andrà ad interpretare. Ed elogia un grande maestro della recitazione con il quale ha avuto la fortuna di collaborare: il compianto Gigi Proietti. Lino Guanciale torna in tv Arriva in Rai, a cominciare da domani sera, la nuova fiction Il Commissario Ricciardi. Un debutto tanto atteso in prima serata con volti noti della televisione italiana. Uno di questi è sicuramente Lino Guanciale, protagonista negli ultimi anni di fiction di gran successo targate Rai, da Che Dio ci aiuti al recente trionfo de L'allieva in termini di share e ...

