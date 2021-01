Covid: test sulla saliva meglio del naso faringeo, la scoperta di Yale Università (Di domenica 24 gennaio 2021) Già da tempo c'era chi sosteneva che il test salivare in materia Covid poteva essere, se non migliore, quanto meno ugualmente attendibile di quello nasofaringeo. Parliamo naturalmente del Covid e dei test per riscontrare la positività nei pazienti. Come riporta il quotidiano il Giornale, «un nuovo studio potrebbe cambiare tutto: i test sulla saliva sarebbero più efficaci dei nasofaringei». Perché i test salivari sarebbero più attendibili rispetto al tampone. Lo studio di cui parla il quotidiano del direttore Alessandro Sallusti è proveniente da una delle più rinomate Università statunitensi, la Yale University. Con il ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 24 gennaio 2021) Già da tempo c'era chi sosteneva che ilre in materiapoteva essere, se non migliore, quanto meno ugualmente attendibile di quello. Parliamo naturalmente dele deiper riscontrare la positività nei pazienti. Come riporta il quotidiano il Giornale, «un nuovo studio potrebbe cambiare tutto: isarebbero più efficaci deifaringei». Perché iri sarebbero più attendibili rispetto al tampone. Lo studio di cui parla il quotidiano del direttore Alessandro Sallusti è proveniente da una delle più rinomatestatunitensi, laUniversity. Con il ...

Sport_Mediaset : #Juve, #DeLigt è guarito dal #Covid e a disposizione per il #Bologna. Il giocatore 'ha effettuato, come da protocol… - Frizzante1 : I test salivari per Covid a che punto siamo nel Lazio? @nzingaretti - Rosita14806327 : RT @MauroLisanti: Questo è il primo campo Covid in Germania. Coloro che rifiuteranno vaccini, test e quarantene verranno deportati qui dent… - valentinadigrav : RT @ilgiornale: I test sulla saliva più efficaci dei tamponi nasali: è questa la scoperta che potrebbe cambiare l'approccio terapeutico al… - LiKytai8 : Sperimentazione al via per i test salivari Covid sviluppati dall'Università di Torino - la Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Covid test Un nuovo test cambia tutto: "La saliva predice il Covid" ilGiornale.it Sora – Muore prof del Baronio, studenti sotto choc. Lutto in città

Sono sotto choc gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Baronio di Sora che fino a ieri ha sperato che lo stimato prof di matematica Massimo Conflitti, vincesse la sua battaglia ...

El Shaarawy stop per il Covid. Retroscena Papu: no dell’Atalanta all’offerta della Roma

La Roma aveva in pugno il Papu Un piccolo intoppo, che non metterà a rischio il ritorno alla Roma. El Shaarawy era atteso ieri mattina a Villa Stuart per svolgere le visite mediche dopo aver rescisso ...

Sono sotto choc gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Baronio di Sora che fino a ieri ha sperato che lo stimato prof di matematica Massimo Conflitti, vincesse la sua battaglia ...La Roma aveva in pugno il Papu Un piccolo intoppo, che non metterà a rischio il ritorno alla Roma. El Shaarawy era atteso ieri mattina a Villa Stuart per svolgere le visite mediche dopo aver rescisso ...