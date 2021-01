Coniugi scomparsi, consegnati al Ris vestiti di Benno Neumair (Di domenica 24 gennaio 2021) Coniugi scomparsi, sono stati consegnati alla polizia i vestiti che Benno Neumair indossava il giorno della sparizione dei suoi genitori. I vestiti che Benno Neumair, insegnanate di scienze motorie accusato della scomparsa dei suoi genitori, indossava il 4 Gennaio, la sera che questi sono svaniti nel nulla, sono stati consegnati da una sua amica agli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 24 gennaio 2021), sono statialla polizia icheindossava il giorno della sparizione dei suoi genitori. Iche, insegnanate di scienze motorie accusato della scomparsa dei suoi genitori, indossava il 4 Gennaio, la sera che questi sono svaniti nel nulla, sono statida una sua amica agli L'articolo proviene da Inews.it.

nukee : RT @quellodeigatti: Scusate, non potreste affidare le indagini direttamente a noi, visto che continuiamo a anticipare le indagini? #chilhav… - infoitinterno : Coniugi scomparsi a Bolzano: indagata l'amica del figlio Brenno - FloraPiachica : RT @quellodeigatti: Scusate, non potreste affidare le indagini direttamente a noi, visto che continuiamo a anticipare le indagini? #chilhav… - quellodeigatti : Scusate, non potreste affidare le indagini direttamente a noi, visto che continuiamo a anticipare le indagini?… - Italia_Notizie : Coniugi scomparsi a Bolzano: l’amica di Benno indagata per favoreggiamento -