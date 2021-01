C’è posta per te, Michele Riondino conquista il pubblico (Di domenica 24 gennaio 2021) Michele Riondino è stato ospite a C’è posta per te, secondo attore dopo l’apparizione di Can Yaman. Il “giovane Montalbano”, che si è prestato a essere il regalo di Cristina per l’uomo che l’ha cresciuta, Moreno, ha fatto impazzire il pubblico con la sua dolcezza e bravura. Maria De Filippi mette a segno un colpo dopo la storia di Chiara, che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Michele Riondino insieme a Cristina per il padre Cristina, 26 anni, è andata nello studio di C’è posta per te per Moreno, il padre adottivo, che l’ha cresciuta dopo la scomparsa della madre a soli 47 anni per una malattia. “Lui mi ha dato una famiglia, una casa, la possibilità di cenare la sera con un padre e una madre“, racconta la giovane in una lettera, “Voglio dire grazie a lui ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 24 gennaio 2021)è stato ospite a C’èper te, secondo attore dopo l’apparizione di Can Yaman. Il “giovane Montalbano”, che si è prestato a essere il regalo di Cristina per l’uomo che l’ha cresciuta, Moreno, ha fatto impazzire ilcon la sua dolcezza e bravura. Maria De Filippi mette a segno un colpo dopo la storia di Chiara, che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca.insieme a Cristina per il padre Cristina, 26 anni, è andata nello studio di C’èper te per Moreno, il padre adottivo, che l’ha cresciuta dopo la scomparsa della madre a soli 47 anni per una malattia. “Lui mi ha dato una famiglia, una casa, la possibilità di cenare la sera con un padre e una madre“, racconta la giovane in una lettera, “Voglio dire grazie a lui ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - antiwhhole : Approfitto dell'occasione della puntata di c'è posta per te per dire che per me can yaman: secchezza - annavissio : RT @Nerella27599185: L'ottava meraviglia del mondo a c'è posta per te #CanYaman ?? - JayMy47 : RT @Sonia_Anito: C'è Posta per te with Can ENGL SUB #CanYaman -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera