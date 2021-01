C’è Posta per Te, i video della puntata di ieri sabato 23 gennaio 2021 su Canale 5 (Di domenica 24 gennaio 2021) C’è Posta per Te, i video della puntata di sabato 23 gennaio 2021 con Can Yaman e Michele Riondino. sabato 23 gennaio 2021 su Canale 5 andrà in onda l’appuntamento settimanale con il people show di Maria De Filippi, C’è Posta per te. Il programma è una delle colonne portanti del sabato sera di Canale 5, e di tutta Mediaset, riuscendo a totalizzare ascolti difficilmente realizzabili da altri programmi Mediaset (oltre Tu si Que Vales). Il secondo appuntamento con la nuova stagione è previsto intorno alle 21:25 su Canale 5, con Maria De Filippi alla conduzione. Nella puntata di stasera di C’è Posta per ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 24 gennaio 2021) C’èper Te, idi23con Can Yaman e Michele Riondino.23su5 andrà in onda l’appuntamento settimanale con il people show di Maria De Filippi, C’èper te. Il programma è una delle colonne portanti delsera di5, e di tutta Mediaset, riuscendo a totalizzare ascolti difficilmente realizzabili da altri programmi Mediaset (oltre Tu si Que Vales). Il secondo appuntamento con la nuova stagione è previsto intorno alle 21:25 su5, con Maria De Filippi alla conduzione. Nelladi stasera di C’èper ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - SignorelloTizi : RT @PensatriceS: CAN YAMAN- C'E' POSTA PER TE ???? @cuneytsayil @ilkerbilgi @FerzanOzpetek @guldemcan @aydan_m_ @samish80 #canyaman1989 @tu… - Irisy88741043 : RT @PensatriceS: CAN YAMAN- C'E' POSTA PER TE ???? @cuneytsayil @ilkerbilgi @FerzanOzpetek @guldemcan @aydan_m_ @samish80 #canyaman1989 @tu… - SabinaSantin1 : RT @UnitedYaman: Anche noi abbiamo un messaggio per Can Yaman a pochi minuti dalla puntata di C'è posta per te. #CanYamanCePostaPerTe https… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera