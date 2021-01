Calciomercato Cagliari | Asamoah l’ultima idea per il centrocampo

(Di domenica 24 gennaio 2021) Kwadwoper ildel: l’ex Juve e Inter è svincolato e potrebbe approdare in Sardegna Kwadwoper ildel. I sardi pensano al centrocampista ex Juventus e Inter per dare un altro elemento di qualità ed esperienza a Eusebio Di Francesco, fresco di rinnovo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ghanese potrebbe arrivare: colpo a zero per Giulini dato cheè svincolato dopo l’addio all’Inter alla fine della scorsa stagione. I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Andrea #Conti al @1913parmacalcio, coronato l’inseguimento iniziato a metà settimana: domani sarà a Cagliari, poi d… - sportface2016 : #Cagliari, colpo #Asamoah: l'esterno è svincolato dopo l'addio all'Inter - sportli26181512 : Ex Inter Asamoah: ecco chi è in pole: Secondo Sky Sport il Cagliari è vicino a Kwadwo... - DARIOBIONDI2 : #Asamoah svincolato vicino al Cagliari, Contratto fino a giugno 2021. #calciomercato - BombeDiVlad : ?? #Cagliari, si avvicina #Asamoah ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco è in piena crisi. Lo 0-1 subìto in casa del Genoa ha sancito la settima sconfitta consecutiva (sei in Serie A, una in Coppa Italia) per la formazione sarda, che si ...Kwadwo Asamoah è l'ultima idea per il centrocampo del Cagliari: l'ex Juve e Inter è svincolato e potrebbe approdare in Sardegna ...