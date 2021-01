Autocertificazione per gli spostamenti: quando serve in ciascuna regione. Il modulo in pdf (Di domenica 24 gennaio 2021) Lombardia e Sardegna passano in fascia arancione: il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato sabato 23 gennaio l’ordinanza che allenta le restrizioni nella regione governata da Attilio Fontana e le inasprisce sull’isola. In Italia, dunque, quasi tutte le regioni sono in fascia arancione: fanno eccezione soltanto Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano - che rimangono le uniche in fascia rossa - e Provincia autonoma di Trento, Campania, Basilicata, Molise e Toscana che restano in fascia gialla. Nelle zone in cui è cambiato il colore della fascia d’appartenenza cambiano quindi anche le circostanze in cui è necessario compilare l’Autocertificazione per gli spostamenti (SCARICA QUI IL modulo IN PDF - AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 24 gennaio 2021) Lombardia e Sardegna passano in fascia arancione: il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato sabato 23 gennaio l’ordinanza che allenta le restrizioni nellagovernata da Attilio Fontana e le inasprisce sull’isola. In Italia, dunque, quasi tutte le regioni sono in fascia arancione: fanno eccezione soltanto Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano - che rimangono le uniche in fascia rossa - e Provincia autonoma di Trento, Campania, Basilicata, Molise e Toscana che restano in fascia gialla. Nelle zone in cui è cambiato il colore della fascia d’appartenenza cambiano quindi anche le circostanze in cui è necessario compilare l’per gli(SCARICA QUI ILIN PDF - AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

