Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 23 gennaio 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 23 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show Affari tuoi Viva gli sposi ha totalizzato 4580 spettatori (16.81% di share); su Canale5 il programma C’è posta per te ha avuto 6510 spettatori (share 29.59%). Su Italia1 il film Kung Fu Panda 3 ha ottenuto 1229 spettatori (4.59%); su Rai2 l’episodio di FBI 1447 (5.26%) e quello di Blue Bloods 1374 (5.04%) nel secondo; su Rai3 il documentario La Dannazione: cronache di una scissione ha totalizzato 1120 spettatori (share 4.42%); su Rete4 il film Più forte ragazzi 958 spettatori (3.77%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 24 gennaio 2021)tv: idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Affari tuoi Viva gli sposi ha totalizzato 4580 spettatori (16.81% di share); su Canale5 il programma C’è posta per te ha avuto 6510 spettatori (share 29.59%). Su Italia1 il film Kung Fu Panda 3 ha ottenuto 1229 spettatori (4.59%); su Rai2 l’episodio di FBI 1447 (5.26%) e quello di Blue Bloods 1374 (5.04%) nel secondo; su Rai3 il documentario La Dannazione: cronache di una scissione ha totalizzato 1120 spettatori (share 4.42%); su Rete4 il film Più forte ragazzi 958 spettatori (3.77%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha ...

Emanuele4Music : Ascolti tv ieri: Affari Tuoi Viva gli Sposi (16.8%), C’è posta per te (29.6%) | Dati Auditel 23 gennaio 2021… - Renato88228593 : da buon comunista leccaculo e ovvio che fa ascolti bisogna vedere se sono veri i dati io ne dubito fortemente - CorriereCitta : Ascolti tv sabato 23 gennaio 2021: Affari tuoi, C’è posta per te, Kung Fu Panda 3, dati Auditel e share - SantoMarchese : @Musumeci_Staff Evidentemente non è riuscito a fare la conta delle vittime delle chiusure. Basta fare una passeggia… - il_dipendente : @AndreON57802640 @PMurroccu Vuole dei dati da brivido? Ascolti questi ???? DSPPC 2 - Lucia Azzolina -