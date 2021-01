Vaccino Italia, dosi e scorte da Nord a Sud: così le regioni hanno riorganizzato i loro programmi (Di sabato 23 gennaio 2021) Il piano di immunizzazione fa i conti con i tagli imposti da Pfizer. I ritardi sui richiami e in alcuni casi lo stop alle nuove iniezioni. La scelta lombarda di coinvolgere per la seconda fase anche i medici di base, quelli del lavoro e i farmacisti Leggi su corriere (Di sabato 23 gennaio 2021) Il piano di immunizzazione fa i conti con i tagli imposti da Pfizer. I ritardi sui richiami e in alcuni casi lo stop alle nuove iniezioni. La scelta lombarda di coinvolgere per la seconda fase anche i medici di base, quelli del lavoro e i farmacisti

riotta : .@JoeBiden impone leggi marziali per accelerare la produzione di test, mascherine N95, siringhe da vaccino. E' quel… - Internazionale : • Sale il tasso di letalità nel continente africano rispetto al resto del mondo • L’Ungheria ha approvato l’uso di… - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate fino alle 17 di oggi in Italia: 1.308.262 Di cui prime dosi: 1.271.9… - Luciabugini : RT @antonio_bordin: Praticamente ammettono apertamente che i #vaccini contro le varianti non funzionano. Calcolando che solo in Italia ne… - Guaglia6 : RT @EasyInve: Sulla consegna delle dosi di #vaccino di #Pfizer c’è stata molta confusione e poca chiarezza da parte dell’Italia. In realtà… -