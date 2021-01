Traffico Roma del 23-01-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 gennaio 2021) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondi sulla tangenziale est e rallentamenti in direzione di San Giovanni per un incidente avvenuto tra via Salaria e via Nomentana e resta chiusa via Vestina per lavori di potatura nel tratto compreso tra Largo Preneste e via Erasmo Gattamelata nelle due direzioni di conseguenza le linee tram 5 14:19 sono sostituite da bus tra Porta Maggiore e Viale Togliatti proseguono i lavori di manutenzione sul viadotto della Magliana carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio inevitabili ripercussioni per ilper quanto riguarda il trasporto pubblico la linea della metropolitana chiuso l’ingresso alla stazione di Vittorio Emanuele per un guasto tecnico per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene per il momento è tutto Grazie ...