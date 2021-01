Stasera in TV | Ezio Mauro racconta luci e ombre del comunismo in Italia

Leggi su ck12

(Di sabato 23 gennaio 2021) In un documentario imperdibile su Raitre,la dannazione della sinistra sino ad oggi. (screenshot video)Sabato su Rai3 verrà messo in onda un documentario per i 100 anni del Partito Comunistano, ci saranno dei filmati e documenti inediti. Ecco le sue celebri parole: “Non ha più senso rimettere insieme i cocci. Adesso che ci siamo liberati dell’ideologia, il sogno deve tornare a volare in alto.” Il documentario sul PCI edito daQueste sono le parole con le quali Achille Occhetto ha chiuso il documentario “La dannazione della sinistra – Cronache di una scissione”, il documentario che è stato realizzato da, e andrà in onda Sabato 23 Gennaio in prima serata su Rai3. La data è stata scelta con ...