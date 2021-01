Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali discesa Kitzbuhel e Crans Montana 23 gennaio (Di sabato 23 gennaio 2021) Si entra ancor più nel vivo del fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Le donne saranno impegnate nella seconda discesa di Crans Montana (Svizzera) che prenderà il via alle ore 10.00, mentre gli uomini saranno di nuovo protagonisti sulla mitologica Streif per la discesa numero 2 di Kitzbuhel (Austria). Dopo le prime gare di ieri oggi, quindi, si replica con due gare assolutamente da non perdere con gli atleti italiani che partono con rinnovate speranze di ben figurare, su due tracciati che, storicamente, hanno consegnato ai nostri alfieri ottimi risultati. Un sabato da cuori forti per il Circo Bianco, prima che domani i supergiganti andranno a chiudere i rispettivi programmi. IN TV – Le gare di Crans Montana e ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Si entra ancor più nel vivo del fine settimana della Coppa del Mondo di sci2020-2021. Le donne saranno impegnate nella secondadi(Svizzera) che prenderà il via alle ore 10.00, mentre gli uomini saranno di nuovo protagonisti sulla mitologica Streif per lanumero 2 di(Austria). Dopo le prime gare di ieri, quindi, si replica con due gare assolutamente da non perdere con gli atleti italiani che partono con rinnovate speranze di ben figurare, su due tracciati che, storicamente, hanno consegnato ai nostri alfieri ottimi risultati. Un sabato da cuori forti per il Circo Bianco, prima che domani i supergiganti andranno a chiudere i rispettivi programmi. IN TV – Le gare die ...

