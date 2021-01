Sardegna in zona arancione, Solinas non ci sta (Di sabato 23 gennaio 2021) CAGLIARI – “Assistiamo a un paradosso. Mentre a Sassari inauguriamo nuovi posti letto in terapia intensiva, ben trenta, e altri quattordici sono già pronti a Cagliari, nella struttura covid del Binaghi, il ministero della Salute decide il passaggio della Sardegna in zona arancione per il superamento della percentuale dei ricoveri. Noi riteniamo che questo calcolo sia sbagliato e già da ieri abbiamo manifestato allo stesso ministro tutte le nostre perplessità e la contrarietà assoluta a una decisione di questo tipo”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, che oggi, a Sassari, ha inaugurato il nuovo reparto di terapia intensiva covid dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Trenta i posti letto ospitati nel nuovo reparto i cui lavori per la realizzazione sono partiti il 7 dicembre e si sono conclusi, con grande rapidita’, il 6 gennaio. LEGGI ANCHE: Covid, Misiani: “Lombardia ha rettificato i dati, errore enorme” Leggi su dire (Di sabato 23 gennaio 2021) CAGLIARI – “Assistiamo a un paradosso. Mentre a Sassari inauguriamo nuovi posti letto in terapia intensiva, ben trenta, e altri quattordici sono già pronti a Cagliari, nella struttura covid del Binaghi, il ministero della Salute decide il passaggio della Sardegna in zona arancione per il superamento della percentuale dei ricoveri. Noi riteniamo che questo calcolo sia sbagliato e già da ieri abbiamo manifestato allo stesso ministro tutte le nostre perplessità e la contrarietà assoluta a una decisione di questo tipo”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, che oggi, a Sassari, ha inaugurato il nuovo reparto di terapia intensiva covid dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Trenta i posti letto ospitati nel nuovo reparto i cui lavori per la realizzazione sono partiti il 7 dicembre e si sono conclusi, con grande rapidita’, il 6 gennaio. LEGGI ANCHE: Covid, Misiani: “Lombardia ha rettificato i dati, errore enorme”

