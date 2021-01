“Salvini si faccia spiegare da Fontana cosa è successo in Lombardia” (Di sabato 23 gennaio 2021) Monica Guerzoni intervista il misnitro degli Affari Regionali Francesco Boccia in merito alle polemiche sulla responsabilità dell’indice RT sbagliato che ha fatto classificare la Lombardia zona rossa. Secondo Boccia Fontana, a parte i tweet, sa benissimo come è andata. E se Salvini vuole capirlo basta che chieda al presidente della Regione: Ministro Francesco Boccia, per un clamoroso errore la Lombardia ha fatto una settimana in rosso. Il sistema dei tre colori è da rifare? «Il sistema funziona, ancora una volta lo ha dimostrato. La prima volta l’Rt della Lombardia scese di oltre un punto. E anche ora, grazie alle misure regionali e alle limitazioni delle festività, è tornato sotto l’1». Fontana accusa il governo di aver calunniato la regione. Chi ha sbagliato? «Il presidente ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Monica Guerzoni intervista il misnitro degli Affari Regionali Francesco Boccia in merito alle polemiche sulla responsabilità dell’indice RT sbagliato che ha fatto classificare lazona rossa. Secondo Boccia, a parte i tweet, sa benissimo come è andata. E sevuole capirlo basta che chieda al presidente della Regione: Ministro Francesco Boccia, per un clamoroso errore laha fatto una settimana in rosso. Il sistema dei tre colori è da rifare? «Il sistema funziona, ancora una volta lo ha dimostrato. La prima volta l’Rt dellascese di oltre un punto. E anche ora, grazie alle misure regionali e alle limitazioni delle festività, è tornato sotto l’1».accusa il governo di aver calunniato la regione. Chi ha sbagliato? «Il presidente ...

