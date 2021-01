Roma, giallorossi in bolla: due positivi al Covid nello staff. Ed El Shaarawy non è ancora negativo (Di sabato 23 gennaio 2021) La Roma va in isolamento.Roma, è caos Dzeko-Fonseca: il bosniaco non convocato per lo Spezia, tecnico e attaccante al bivio. Tutti gli scenariDue casi di positività al coronavirus tra i membri dello staff tecnico giallorosso hanno messo la compagine allenata da Paulo Fonseca in una bolla preventiva. In attesa di nuovi tamponi di controllo, i capitolini si stanno preparando al match di Serie A contro lo Spezia che, dovessero esserci altri contagiati, potrebbe tuttavia anche essere a rischio. Nonostante questo, le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport spiegherebbero come la sfida in programma per le ore 15 allo Stadio Olimpico dovrebbe comunque disputarsi. Nessuna certezza allo stato attuale, visto che i risultati dei test effettuati in mattinata dovrebbero arrivare per le ore 12 ... Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) Lava in isolamento., è caos Dzeko-Fonseca: il bosniaco non convocato per lo Spezia, tecnico e attaccante al bivio. Tutti gli scenariDue casi dità al coronavirus tra i membri dellotecnico giallorosso hanno messo la compagine allenata da Paulo Fonseca in unapreventiva. In attesa di nuovi tamponi di controllo, i capitolini si stanno preparando al match di Serie A contro lo Spezia che, dovessero esserci altri contagiati, potrebbe tuttavia anche essere a rischio. Nonostante questo, le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport spiegherebbero come la sfida in programma per le ore 15 allo Stadio Olimpico dovrebbe comunque disputarsi. Nessuna certezza allo stato attuale, visto che i risultati dei test effettuati in mattinata dovrebbero arrivare per le ore 12 ...

SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA, GIUDICE SPORTIVO: ROMA-SPEZIA 0-3 Sanzionate le sei sostituzioni dei giallorossi #SkySport… - 4W8IIPeFI1DNL9B : RT @SkySport: ULTIM'ORA COPPA ITALIA, GIUDICE SPORTIVO: ROMA-SPEZIA 0-3 Sanzionate le sei sostituzioni dei giallorossi #SkySport #Roma #Ro… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Covid: Roma; due positivi nello staff, squadra in bolla. Giallorossi in campo contro lo Spezia alle 15 #ANSA https://t.c… - Mediagol : #Roma, giallorossi in bolla: due positivi al Covid nello staff. Ed El Shaarawy non è ancora negativo… - AnsaRomaLazio : Covid: Roma; due positivi nello staff, squadra in bolla. Giallorossi in campo contro lo Spezia alle 15 #ANSA -