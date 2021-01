Peter e Laura scomparsi a Bolzano | il sangue sulla neve vicino al ponte è del signor Neumair

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 23 gennaio 2021) C’è una possibile svolta nel caso che riguarda la scomparsa di. Una conferma che arriva dal Ris di Parma ma che al momento non esclude nessuna pista. Le tracce ritrovatealValdena sono di. E’ il suoquello che i Carabinieri del Ris hanno repertato. La conferma è arrivata nella tarda serata di ieri. Come dicevamo in precedenza, questa notizia non esclude nessuna pista: i due coniugi potrebbero esser stati aggrediti; potrebbero essersi fatti male in un tragico incidente causato magari dalla. O potrebbero esser stati uccisi, questo è chiaro. Ma gli inquirenti che indagano, e che hanno iscritto Benno, il figlio della coppia, nel registro degli indagati, al ...