Parma | D’Aversa | “Con la Sampdoria un match importante Mercato? Servono giocatori pronti”

L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria: "Domani affronteremo una squadra ben allenata da un grandissimo allenatore che non scopro di certo io. Sono una squadra che gioca principalmente con il 4-4-2 ma che con l'allenatore che hanno sono capaci di giocare a specchio. Da quando sono tornato qui ci siamo dedicati completamente al lavoro. Mercato? Non voglio parlare di trattative alla vigilia di un match importante come quello di domani. Se andremo ad intervenire sarà per migliorarci e ci serviranno quindi dei giocatori già pronti, nel corso della stagione abbiamo avuto tanti infortuni".

