Pallanuoto | Serie A1 2021 | Palermo e Posillipo corsare contro Ortigia e Savona

(Di sabato 23 gennaio 2021) LaA1 2020-diha visto andare in scena oggi, sabato 23 gennaio, due recuperi: successi esterni a sorpresa per il, vincente per 12-13 in casa del, e per il Telimar, che batte a domicilio l’per 13-14. Con questi risultati ilsi rilancia nella corsa al primo posto nel Girone D, dato che ora basterà un pari nello sdiretto dell’ultimo turno ancorail, mentre il Telimar potrebbe evitare i Play-Out con una vittoria, anche col minimo scarto,la Lazio. TABELLINI RN-CN12-13 RN: Massaro, Patchaliev 2, Bragantini 1, Vuskovic, ...

OA Sport

