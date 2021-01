Milan campione d’inverno nonostante il ko con l’Atalanta

(Di sabato 23 gennaio 2021)la sconfitta per 3-0 contro, ilsi laureavisto il contemporaneo pareggio 0-0 dell’Inter contro l’Udinese alla Dacia Arena. La squadra rossonera arriva al giro di boa di metà campionato con 43 punti con un bilancio di 13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Nell’epoca dei tre punti a vittoria, 18 volte su 25 chi ha vinto il titoloha poi conquistato lo scudetto. Sui 9 titoli consecutivi della Juve la squadra bianconera è arrivata a metà torneo in vetta 7 volte con 2 intrusioni del Napoli. Alè riuscito tre volte su quattro di arrivare al titolo dopo esser passato da primo al giro di boa con l’unica eccezione nella stagione 2002-03 a vantaggio della Juventus mentre nel campionato 1998-99 ha vinto il tricolore ...

Il Milan è Campione d’Inverno. E’ un titolo platonico che non regala trofei, ma che in passato si è poi spesso tradotto in Campione d’Italia. E’ un traguardo che non regala trofei, ma comunque ...Orobici travolgenti. Romero di testa nel primo tempo, nella ripresa rigore di Ilicic e diagonale di Zapata (che ha pure colpito un palo). I nerazzurri non ne approfittano per agganciare la vetta ...