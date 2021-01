LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: si parte con i 1500m femminili, Valcepina ci prova! (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata 13:02 Partite! 13:00 Ormai è tutto pronto, mancano pochi istanti alla partenza! 12:57 Nel primo quarto di finale dei 1500m femminili troveremo: Xandra Velzeboer (NED) Nicole Mazur (POL) Tifany Hout Marchand (FRA) Natalia Maliszewska (POL) Suzanne Schulting (NED) Martina Valcepina (ITA) Michaela Sejpalova-Hruzova (CZE) 12:54 Anche le staffette si sono ben comportate, entrambe hanno staccato il pass per la semifinale. 12:51 Prova brillante anche per il settore maschile, in particolare modo va sottolineata la prestazione eccelsa di Andrea Cassinelli, che si è qualificato in tutte e tre le distanze, conquistando anche la prima posizione nella batteria dei 500m. Luci ed ombre per gli altri due azzurri impegnati: Pietro ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARisultati prima giornata 13:02 Partite! 13:00 Ormai è tutto pronto, mancano pochi istanti allanza! 12:57 Nel primo quarto di finale deitroveremo: Xandra Velzeboer (NED) Nicole Mazur (POL) Tifany Hout Marchand (FRA) Natalia Maliszewska (POL) Suzanne Schulting (NED) Martina(ITA) Michaela Sejpalova-Hruzova (CZE) 12:54 Anche le staffette si sono ben comportate, entrambe hanno staccato il pass per la semifinale. 12:51 Prova brillante anche per il settore maschile, in particolare modo va sottolineata la prestazione eccelsa di Andrea Cassinelli, che si è qualificato in tutte e tre le distanze, conquistando anche la prima posizione nella batteria dei 500m. Luci ed ombre per gli altri due azzurri impegnati: Pietro ...

short_d_u_d_e : RT @acmilanyouth: ?? 52' ? E sono TRE per il #MilanPrimavera! Doppietta per Giacomo Olzer #LazioMilan 0-3 LIVE ?? - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Martina Valcepina a caccia di medaglie - #Short #track #Europei #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Cassinelli e Confortola in semifinale nei 1500 metri a Danzica. Ora le he… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Valcepina convincente nei 500 1000 e 1500 metri. Azzurre in semifinale ne… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 22 gennaio: convincente avvio azzurro nello short track e nello snowboardcross -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Short LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Martina Valcepina a caccia di medaglie OA Sport LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Martina Valcepina a caccia di medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata 12:38 Oggi si assegnano le prime medaglie, l'Italia e in particolar modo Martina Valcepina partono con ambizioni. 12:35 Buongiorno e ...

LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 gennaio: scorpacciata di sci tra Kitzbuehel e Crans Montana. L'Italia punta su Goggia e Paris

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali oggi (venerdì 22 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. LL’INDIVIDUALE MASCHILE ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata 12:38 Oggi si assegnano le prime medaglie, l'Italia e in particolar modo Martina Valcepina partono con ambizioni. 12:35 Buongiorno e ...OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali oggi (venerdì 22 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. LL’INDIVIDUALE MASCHILE ...