"Lavaggio del cervello ai concorrenti". Lei? Gola profonda Mediaset. La "manina" degli autori, tutto falso al Grande Fratello? (Di sabato 23 gennaio 2021) La domanda sul Grande Fratello, Vip o "normale", è sempre la stessa: c'è un copione con cui gli autori "manovrano" i concorrenti nella casa? A rispondere su Instagram è Lidia Vella, influencer, opinionista di Barbara D'Urso e soprattutto inquilina del GF edizione 2015. Nel reality di Canale 5 fu al centro di un clamoroso triangolo amoroso con la vincitrice, Federica Lepanto, e il suo ex, Alessandro Calabrese. I follower le chiedono: "Ti dicevano come comportarti riguardo al famoso triangolo che si era formato?". Risposta illuminante: "Al Gf non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il Lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche. Io, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) La domanda sul, Vip o "normale", è sempre la stessa: c'è un copione con cui gli"manovrano" inella casa? A rispondere su Instagram è Lidia Vella, influencer, opinionista di Barbara D'Urso e sopratinquilina del GF edizione 2015. Nel reality di Canale 5 fu al centro di un clamoroso triangolo amoroso con la vincitrice, Federica Lepanto, e il suo ex, Alessandro Calabrese. I follower le chiedono: "Ti dicevano come comportarti riguardo al famoso triangolo che si era formato?". Risposta illuminante: "Al Gf non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte ildel. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche. Io, ...

