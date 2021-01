La Roma si salva allo scadere e Pellegrini forse salva Fonseca | 4-3 allo Spezia

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 gennaio 2021) Senza Dzeko e Mkhitaryan, laesce indenne da una partita delicata contro lo, in cui Paulosi giocava probabilmente la panchina dopo le difficoltà dell’ultimo periodo. I girossi cominciano bene la partita e passano in vantaggio con Borja Mayoral che spinge in rete un ottimo assist di, partito sul filo del fuorigioco. La squadra di Italiano però trova il pari grazie al giovane Piccoli, di proprietà dell’Atalanta, bravo a mettere in porta un pne vagante dopo un intervento approssimativo di Pau Lopez. Al rientro dagli spogliatoi, laspinge sull’acceleratore e indirizza in modo decisivo la partita. Mayoral riporta avanti i suoi con un bel diagonale da fuori area, Karsdorp segna il terzo gol ...