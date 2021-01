In fuga nascosti in un tir Scoperti piccoli migranti

(Di sabato 23 gennaio 2021) Per due giorni hanno sofferto la fame e il freddo.nel retro di un tir, attenti a come muoversi in quel piccolo spazio, senza far il minimo rumore. Sette ragazzini di origine afgana, tra i 17 ...

Ultime Notizie dalla rete : fuga nascosti

Quotidiano.net

Per due giorni hanno sofferto la fame e il freddo. Nascosti nel retro di un tir, attenti a come muoversi in quel piccolo spazio, senza far il minimo rumore. Sette ragazzini di origine afgana, tra i 17 ...Corriere della droga arrestato dalla Polizia di Stato Nella mattinata odierna gli uomini della sezione per il contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile di Verona, diretta dal Vice Questore dot ...