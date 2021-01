Fiorentina-Crotone | Simy riapre il match | suo il gol del 2-1 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021). Sul risultato di 2-0 per i viola, l’attaccante nigeriano ha sfruttato un cross dalla destra per battere Dragowski con un colpo di testa preciso e potente. Male Caceres che si è perso la marcatura del centravanti e ha spalancato la via del gol. Dopo un primo tempo dominato dai viola con le reti di Bonaventura e Vlahovic, c’è la scossa del. E ora il secondo tempo è tutto da vivere. SportFace.