“Finalmente!”. GF Vip, primo messaggio aereo per Andrea Zenga. E quando scopre chi l’ha inviato esplode di gioia (Di sabato 23 gennaio 2021) Andrea Zenga non ha vissuto un periodo straordinario e anche nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ la vicenda riguardante suo padre Walter è venuta fuori. Nonostante le grandi difficoltà è riuscito a superare momenti negativi nel reality show e adesso ha ritrovato un po’ di serenità. Inoltre, nelle ultime ore è arrivato il primo messaggio aereo da quando si trova rinchiuso nel programma. Ed inevitabilmente la sua è stata una reazione gioiosa, viste le belle parole scritte per lui. Recentemente Dayane Mello e Andrea Zenga, interpretando il ruolo dei protagonisti di Titanic, hanno recitato in maniera molto seria e…romantica. Così romantica che quando la brasiliana ha girato la testa per guardare Andrea, è scattato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 gennaio 2021)non ha vissuto un periodo straordinario e anche nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ la vicenda riguardante suo padre Walter è venuta fuori. Nonostante le grandi difficoltà è riuscito a superare momenti negativi nel reality show e adesso ha ritrovato un po’ di serenità. Inoltre, nelle ultime ore è arrivato ildasi trova rinchiuso nel programma. Ed inevitabilmente la sua è stata una reazione gioiosa, viste le belle parole scritte per lui. Recentemente Dayane Mello e, interpretando il ruolo dei protagonisti di Titanic, hanno recitato in maniera molto seria e…romantica. Così romantica chela brasiliana ha girato la testa per guardare, è scattato un ...

