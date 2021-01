Esplode una bombola di gas: ferito gravissimo al Maggiore (Di sabato 23 gennaio 2021) gravissimo incidente nella serata di ieri, venerdì 22 gennaio, al quartiere Montanara. La vicenda non è ancora completamente chiara: secondo le prime informazioni una bombola di gas Gpl è esplosa ... Leggi su parmatoday (Di sabato 23 gennaio 2021)incidente nella serata di ieri, venerdì 22 gennaio, al quartiere Montanara. La vicenda non è ancora completamente chiara: secondo le prime informazioni unadi gas Gpl è esplosa ...

Carmen96026916 : RT @edoruta: “Io non voglio fare una cosa ma tante cose. Pitturare qua , attaccare là. Io voglio fare una cosa pazza coi colori, senza rego… - sapphinova : quando qualcuno esplode di rabbia per una 'piccola cosa', la domanda dovrebbe essere davvero: quante piccole cose s… - porcedddu : 11/09/2019 test prof. sanitarie, mi sveglio già in ritardo. accendo la macchina ed era a secco. vado a rifornire, m… - valen_mess_ : RT @edoruta: “Io non voglio fare una cosa ma tante cose. Pitturare qua , attaccare là. Io voglio fare una cosa pazza coi colori, senza rego… - biscottoverde : @Cloud_86 Madonna ci credo, ma fidati che anche a me esplode il cuore tutte le volte da quanto è animato bene ?? Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode una Esplode una bombola di gas: ferito gravissimo al Maggiore ParmaToday Il Covid ha fatto esplodere la burocrazia: 450 nuove norme in meno di un anno

La Cgia stima che in Italia vi siano 160.000 norme, di cui 71.000 promulgate a livello centrale e le rimanenti a livello regionale e locale. In Francia, invece, sono 7.000, in Germania 5.500 e nel Reg ...

e scappano con i soldi

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri di Villafranca di Verona sono intervenuti nella frazione Quaderni, in via Mazzini, dove è stato fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale del ...

La Cgia stima che in Italia vi siano 160.000 norme, di cui 71.000 promulgate a livello centrale e le rimanenti a livello regionale e locale. In Francia, invece, sono 7.000, in Germania 5.500 e nel Reg ...Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri di Villafranca di Verona sono intervenuti nella frazione Quaderni, in via Mazzini, dove è stato fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale del ...