"Errore sui dati". Covid, due regioni cambiano colore: nuove regole per i cittadini e weekend "spaccato" Da domenica 24 gennaio la Lombardia passa da zona rossa a zona arancione. Il ministro della salute Roberto Speranza sta per firmare due nuove ordinanze: oltre alla Lombardia, passa in zona arancione anche la Sardegna (che era gialla). Pertanto per i cittadini lombardi sarà un weekend "spaccato" a causa del cambio di colore tra sabato 23 e domenica 24 gennaio. Nella zona arancione cambiano le modalità di circolazione, i negozi restano aperti ma cambiano le regole per bar e ristoranti (che sono chiusi, ma è consentito l'asporto fino alle 22). Aperti anche parrucchieri e centri estetici. Chiusi i centri sportivi, palestre, cinema, musei e teatri; i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi; è vietata la circolazione dalle 22 alle 5;

