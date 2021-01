Cristiano Ronaldo e (poi) Messi: doppio no a proposta come testimonial per l’Arabia Saudita (Di sabato 23 gennaio 2021) Un doppio no, secco e non banale. In Arabia Saudita saranno rimasti sorpresi da sentirsi dare una risposta negativa prima da Cristiano Ronaldo e poi anche da Lionel Messi, per una volta "amici" e "nella stessa squadra".I fuoriclasse "insieme"caption id="attachment 1062663" align="alignnone" width="584" Cristiano Ronaldo, Juventus (Getty Images)/captioncome racconta il Telegraph, infatti, ai due campioni sarebbe arrivata una proposta da ben 6 milioni di euro dall’Arabia Saudita, che aveva come obiettivo quello di ingaggiare i fuoriclasse allo scopo di utilizzare la loro immagine per la campagna pubblicitaria Visit Saudi per aumentare il turismo nello stato del Golfo Persico.Secondo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Unno, secco e non banale. In Arabiasaranno rimasti sorpresi da sentirsi dare una risposta negativa prima dae poi anche da Lionel, per una volta "amici" e "nella stessa squadra".I fuoriclasse "insieme"caption id="attachment 1062663" align="alignnone" width="584", Juventus (Getty Images)/captionracconta il Telegraph, infatti, ai due campioni sarebbe arrivata unada ben 6 milioni di euro dal, che avevaobiettivo quello di ingaggiare i fuoriclasse allo scopo di utilizzare la loro immagine per la campagna pubblicitaria Visit Saudi per aumentare il turismo nello stato del Golfo Persico.Secondo ...

forumJuventus : Sopra di lui solo il cielo: con 760 gol, Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della storia del calcio ?????? - GOAL_ID : Kabinet trofi Cristiano Ronaldo ?? - matteosalvinimi : #Salvini: Il Var lo vedevamo per Ibrahimovich o Cristiano Ronaldo, ma non per un senatore. Come si può avere fiduci… - thio_harismon : RT @GOAL_ID: Kabinet trofi Cristiano Ronaldo ?? - Laurezio : Record #CristianoRonaldo, miglior marcatore della storia. Lite in corso con la #RepubblicaCeca -