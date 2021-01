Covid, Lombardia e Sardegna in zona arancione. Arcuri: “Il taglio dei vaccini è una certezza, Pfizer inadempiente” (Di sabato 23 gennaio 2021) Lombardia e Sardegna zona arancione da domenica 24 gennaio. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con i nuovi colori dell’Italia divisa per fasce di rischio Covid. Le due regioni passeranno quindi alla fascia intermedia, abbandonando la zona rossa. Sul fronte della carenza dei vaccini il comissario all’emergenza, Domenico Arcuri non usa mezzi termini: “La riduzione del 20% della fornitura dei vaccini Pfizer non è una stima. È una triste certezza.” L’Avvocatura dello Stato Non mi servono le rassicurazioni, mi servono i vaccini”. Lo dice il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri alla Stampa, parlando ... Leggi su velvetmag (Di sabato 23 gennaio 2021)da domenica 24 gennaio. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con i nuovi colori dell’Italia divisa per fasce di rischio. Le due regioni passeranno quindi alla fascia intermedia, abbandonando larossa. Sul fronte della carenza deiil comissario all’emergenza, Domeniconon usa mezzi termini: “La riduzione del 20% della fornitura deinon è una stima. È una triste.” L’Avvocatura dello Stato Non mi servono le rassicurazioni, mi servono i”. Lo dice il commissario straordinario all’emergenzaDomenicoalla Stampa, parlando ...

