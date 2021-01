Wrong Turn | il trailer del reboot svela la data di uscita

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ildeldile prime sequenze del ritorno sugli schermi del franchise e ladidel film.ha avuto une illadi: 26 gennaio, solo per una sera, nelle sale americane e un mese dopo, il 26 febbraio, in streaming. Nel video si assiste a quello che accade quando un gruppo di escursionisti si trova alle prese con delle trappole mortali e a lottare per la sopravvivenza. Delle persone che vivono nascoste tra le montagne sono infatti pronte a uccidere chiunque si trovi involontariamente sul loro territorio. La nuova versione di, ...

IlCineocchio : Nuovo trailer per #WrongTurn 7: una svolta sbagliata e il bosco non perdona -

Ultime Notizie dalla rete : Wrong Turn

IlCineocchio.it

Il trailer del reboot di Wrong Turn svela le prime sequenze del ritorno sugli schermi del franchise e la data di uscita del film. Wrong Turn ha avuto un reboot e il trailer svela la data di uscita: 26 ...Wrong Turn: The Foundation: in rete una nuova clip E' in rete una nuova scena internazionale di Wrong Turn: The Foundation... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, recensioni, festiva ...