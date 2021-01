Vaccini | Fi sferza l' Ue | Intervenga sui ritardi Stop pure da AstraZeneca

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Federico Garau Le dosi del siero prodotto dall'azienda biofarmaceutica britannica, per il quale è ancora attesa l'approvazione, arriveranno in numero più ridotto Caosanti Covid e taglio della fornitura prevista originariamente da Pfizer, gli europarlamentari italiani del Ppe (Partito popolare europeo) con in testa Forza Italia hanno deciso di rompere gli indugi e presentare un'interrogazione scritta direttamente alla Commissione europea. "Facciamo ciò che il governo non riesce a fare", ha commentato Antonio Tajani, allegando l'interrogazione di cui è primo firmatario il leader del partito Silvio Berlusconi. Lo scopo dell'azione intrapresa dai politici è quello di chiedere l'intervento della Commissione europea al fine di fare luce sulla questione della mancata consegna delle dosi di vaccino da parte del colosso statunitense e di porvi ...

