Tg Lazio | edizione del 22 gennaio 2021

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato sono indagati per abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta sulle nomine dei dirigenti Asl. Nell'indagine, aperta in seguito a un esposto del consigliere di Fratelli d'Italia, Antonello Aurigemma, sono coinvolte una decina di persone. Ora la Procura dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio per gli indagati o sollecitare l'archiviazione del procedimento. In una nota la Regione Lazio si è detta "convinta di aver operato nel rispetto della normativa vigente, esprimendo massima fiducia nel lavoro della magistratura".