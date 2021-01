Smart working, più lavoro e meno rischi alla prova del Covid-19 il pubblico batte il privato (Di venerdì 22 gennaio 2021) In telelavoro fino al 14% dei privati e il 33% dei pubblici. Chi ha fatto lavoro agile non ha rischiato la cassa integrazione e lavorato il 6% in più Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 22 gennaio 2021) In telefino al 14% dei privati e il 33% dei pubblici. Chi ha fattoagile non haato la cassa integrazione e lavorato il 6% in più

MediasetTgcom24 : Paesi Bassi, regina Maxima a piedi nudi in smart working: senza scarpe durante la videoconferenza #reginamaxima… - CorriereCitta : Covid, lavoratori in smart working saliti a oltre il 14% - InfoFiscale : Smart working e telelavoro: quali sono le differenze? La guida e le informazioni utili - las3rman : RT @franciungaro: Grazie a Domenico Aliperto su - Lady_ofShalott_ : E sticazzi? Paesi Bassi, regina Maxima a piedi nudi in smart working: senza scarpe durante la videoconferenza - Fo… -