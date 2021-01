Sci alpino, Lara Della Mea splendida seconda nello slalom di Gstaad di Coppa Europa, beffata da Andreja Slokar (Di venerdì 22 gennaio 2021) Andreja Slokar si è aggiudicata il secondo slalom di Gstaad-Saanenland (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020-2021, ma che beffa per la nostra Lara Della Mea! La tarvisiana, infatti, chiude alle spalle Della slovena per appena 5 centesimi, sfiorando davvero il successo sulla pista elvetica. Completa il podio, a 21 centesimi, la svedese Emelie Wikstroem, che apre un filotto di connazionali, ben cinque totali nelle prime nove posizioni. Quarta, infatti, è Moa Bostroem Mussener a 25 centesimi, quindi quinta Sara Rask a 26 centesimi, davanti alla croata Zrinka Ljutic a 45. Settima la nostra Roberta Midali a 46 centesimi, dopo aver rimontato ben 9 posizioni nella seconda discesa, quindi ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021)si è aggiudicata il secondodi-Saanenland (Svizzera) valevole per ladi sci2020-2021, ma che beffa per la nostraMea! La tarvisiana, infatti, chiude alle spalleslovena per appena 5 centesimi, sfiorando davvero il successo sulla pista elvetica. Completa il podio, a 21 centesimi, la svedese Emelie Wikstroem, che apre un filotto di connazionali, ben cinque totali nelle prime nove posizioni. Quarta, infatti, è Moa Bostroem Mussener a 25 centesimi, quindi quinta Sara Rask a 26 centesimi, davanti alla croata Zrinka Ljutic a 45. Settima la nostra Roberta Midali a 46 centesimi, dopo aver rimontato ben 9 posizioni nelladiscesa, quindi ...

