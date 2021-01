Ruba profili social per adescare ragazzine di 12 anni: accusato un informatico (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn esperto informatico napoletano di 39 anni è indagato dalla Procura di Catania per adescamento, accesso abuso a sistema informatico e sostituzione di persona. L’uomo a quanto pare usava le sue conoscenze per adescare giovani minorenni Rubando i profili facebook. Secondo l’accusa, avrebbe sottratto il profilo Facebook ad una donna e ne avrebbe creato un altro falso a nome della figlia minorenne di quest’ultima che utilizzava per adescare numerose minorenni di 12-13 anni. Si tratta quindi di ragazzine molto giovani a cui chiedeva foto e racconti intimi. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia della donna alla Polizia Postale di Catania. L’uomo, secondo la ricostruzione della Procura di Catania, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn espertonapoletano di 39è indagato dalla Procura di Catania per adescamento, accesso abuso a sistemae sostituzione di persona. L’uomo a quanto pare usava le sue conoscenze pergiovani minorennindo ifacebook. Secondo l’accusa, avrebbe sottratto il profilo Facebook ad una donna e ne avrebbe creato un altro falso a nome della figlia minorenne di quest’ultima che utilizzava pernumerose minorenni di 12-13. Si tratta quindi dimolto giovani a cui chiedeva foto e racconti intimi. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia della donna alla Polizia Postale di Catania. L’uomo, secondo la ricostruzione della Procura di Catania, ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Catania, ruba profili Fb per adescare minorenni: indagato informatico - SkyTG24 : Catania, ruba profili Fb per adescare minorenni: indagato informatico - RedazioneTvcity : Ruba profili social per adescare minori, indagato informatico napoletano - - Eyes25Blue : Ci mancava la gente che mi dava della ruba profili. Signore, damme la pazienza che la mia è finita. - YRetlaw : @Lara86124487 @liliaragnar Ma cavolo, segnalato da almeno una ventina di giorni, è un delinquente che ruba foto per… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba profili Ruba profili Fb per adescare minorenni, indagato informatico - Sicilia Agenzia ANSA Ruba profili Facebook per adescare minorenni: denunciato un 39enne di Napoli

Secondo l’accusa, avrebbe sottratto il profilo Facebook ad una donna e ne avrebbe creato un altro falso a nome della figlia minorenne di quest’ultima che utilizzava per adescare numerose minorenni, di ...

Ruba profili social per adescare ragazzine di 12 anni: accusato un informatico

Ruba profili social per adescare ragazzine di 12 anni. A denunciare il fatto è stata sono state alcune donne a cui ha sottratto il profilo ...

Secondo l’accusa, avrebbe sottratto il profilo Facebook ad una donna e ne avrebbe creato un altro falso a nome della figlia minorenne di quest’ultima che utilizzava per adescare numerose minorenni, di ...Ruba profili social per adescare ragazzine di 12 anni. A denunciare il fatto è stata sono state alcune donne a cui ha sottratto il profilo ...