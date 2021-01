Resident Evil 3 Remake con i personaggi di The Last of Us Parte II in una nuova mod

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il modder "Darknessvaltier" ha pubblicato una straordinaria mod perche porta con sé idi Theof Us2. Questa mod sostituisce Jill con Ellie o Dina (il che significa che potete giocare con entrambe). Sostituisce anche Carlos con Joel, Tyrell Patrick con Tommy, Victor con Jesse, Nicholai con Abby e Nemesis con il Bloater. Ora ovviamente questa mod non cambia le voci o il set di mosse di questi. Per fortuna, però, supporta le espressioni facciali per tutti loro. Inoltre, il temibile Bloater sembra un ottimo sostituto per Nemesis. Leggi altro...

