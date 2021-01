Report del Consiglio Grande e Generale – Seduta del 21 gennaio

Leggi su dire

(Di venerdì 22 gennaio 2021) I lavori consiliari odierni sono dedicati al tema dell’emergenza sanitaria e al piano vaccinale anti covid-19: l’Aula affronta infatti il comma 13 a), che si apre con l’intervento del Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta e prosegue con un partecipato dibattito consiliare. Nel suo riferimento, il Segretario porta all’attenzione dei consiglieri i dati della pandemia, confrontando quelli della prima con quelli della seconda ondata: numeri di tamponi, positività riscontrate, decessi, variazioni percentuali. In particolare, Ciavatta riferisce sull’ultimo trend discendente rispetto ai nuovi contagi registrati nell’ultimo mese: “Negli ultimi 6 giorni- spiega- si è registrato un calo significativo dei nuovi positivi sui contagi. La settimana in cui il contagio percentualente rispetto ai tamponi è stato più importante è stata quella tra il 28 dicembre e il 3 gennaio, percentuale oltre al 12,55%, scesa poi al 10,7% settimana successiva, al 7,4% la settimana scorsa e questa al 4,68%, per i primi 3 giorni”. Il Segretario riferisce poi sui ritardi per il mancato avvio della campagna vaccinale sul Titano, legate alle difficoltà di approvvigionamento dei vaccini Pfizer anche per l’Italia. “Negli ultimi giorni le produzioni di vaccini di Pfizer si sono ridotte- chiarisce- e si è ridotto l’approvvigionamento, per l’Italia significa che tutti i vaccini somministrati nei primi giorni rischiano di non vedere il richiamo perché le consegne non sono sufficienti. E’ un problema che si riflette anche sull’approvvigionamento della Repubblica di San Marino, difficilmente ci sarà disponibilità di garantire un approvvigionamento che andrebbe a ledere i numeri delle consegne nella vicina Italia”. I ritardi dunque non dipendono dal Protocollo siglato con l’Italia relativo alla fornitura di vaccini per San Marino che, assicura, rappresenta invece una garanzia sugli approvvigionamenti e che “ci garantiranno di finire la vaccinazione”. Il Sds Ciavatta anticipa infine poi problemi sulle preadesioni al vaccino del personale Ooss: “Registriamo come preadesioni numeri alti, vicini all’unanimità riguardo al corpo sanitario- sottolinea- ma numeri molto più bassi per le Ooss e ci troviamo già di fronte al dilemma su cosa fare quando in strutture come le Rsa una percentuale molto significativa decida di non aderire. Una considerazione che stiamo affrontando su come relazionarci su chi opera in strutture delicate, Rsa, colore del Grano, per noi prioritarie”.