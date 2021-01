Regione: Nicola Zingaretti e Alessio D’Amato indagati per “abuso d’ufficio” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, e l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato (tra gli altri), indagati per abuso d’ufficio. L’inchiesta riguarda alcune nomine nelle Asl e vede coinvolte in tutto nove persone tra cui spiccano vertici di ospedali, delle Asl e funzionari dirigenti della sanità laziale. L’interrogazione di Antonio Aurigemma Tutto è iniziato due anni fa a seguito di un’interrogazione presentata da Antonio Aurigemma, consigliere Regionale in forza a Fratelli D’Italia. Il caso, nello specifico, riguardava la nomina al vertice di una Asl di una persona che non avrebbe avuto i requisiti. Come riportato tuttavia dal Corriere della Sera l’Assessore D’Amato in particolare aveva già risposto sostenendo che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021), Presidente dellaLazio, e l’Assessore alla Sanità(tra gli altri),per. L’inchiesta riguarda alcune nomine nelle Asl e vede coinvolte in tutto nove persone tra cui spiccano vertici di ospedali, delle Asl e funzionari dirigenti della sanità laziale. L’interrogazione di Antonio Aurigemma Tutto è iniziato due anni fa a seguito di un’interrogazione presentata da Antonio Aurigemma, consigliere Regionale in forza a Fratelli D’Italia. Il caso, nello specifico, riguardava la nomina al vertice di una Asl di una persona che non avrebbe avuto i requisiti. Come riportato tuttavia dal Corriere della Sera l’Assessorein particolare aveva già risposto sostenendo che ...

