Nuova truffa del 'finto medico' usando la scusa del Covid: 'Siamo qui per una visita' (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'assalto dei truffatori agli anziani: più di 50 chiamate in questura 26 novembre 2020 Truffe agli anziani, 3 nel giro di pochi di giorni: 2 da migliaia di euro e una fallita per una pura fatalità 27 ... Leggi su vicenzatoday (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'assalto deitori agli anziani: più di 50 chiamate in questura 26 novembre 2020 Truffe agli anziani, 3 nel giro di pochi di giorni: 2 da migliaia di euro e una fallita per una pura fatalità 27 ...

Slvlombardo : Una nuova truffa online, ribattezzata #Classiscam, sta prendendo di mira gli utenti europei e russi sfruttando i… - ilbassanese : Nuova truffa del 'finto medico' usando la scusa del Covid: «Siamo qui per una visita» - VolantinoSicuro : Volantinaggio e GPS, possono essere un'arma vincente? Oppure è una nuova truffa? Scopriamolo assieme in questo arti… - occhio_notizie : 'Posso guardarti sul tuo schermo in qualsiasi momento' Non cascateci! - infoitscienza : WhatsApp, attenti alla nuova truffa: la Polizia Postale avverte tutti gli utenti | ScuolaInforma -