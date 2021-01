Masterchef, una pignatta (sulle foto dei giudici) per il verdetto della prova in esterna, che finisce a bastonate: ecco come è andata (Video) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il verdetto della prova in esterna è uno dei momenti più attesi degli episodi di Masterchef Italia. Ma anche uno dei più spettacolari: come ieri sera quando, al termine di una sfida svoltasi nell’Azienda Agricola Salvaraja (nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino) e giudicata da esigentissimi bambini, tutti allievi dei laboratori didattici della Cascina, a proclamare i vincitori tra brigata blu e brigata rossa è stata una pignatta. Obiettivo per i piccoli giudici: colpire le foto di Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Immagini concesse da Sky, Masterchef Italia va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilinè uno dei momenti più attesi degli episodi diItalia. Ma anche uno dei più spettacolari:ieri sera quando, al termine di una sfida svoltasi nell’Azienda Agricola Salvaraja (nel territorio del Parco LombardoValle del Ticino) e giudicata da esigentissimi bambini, tutti allievi dei laboratori didatticiCascina, a proclamare i vincitori tra brigata blu e brigata rossa è stata una. Obiettivo per i piccoli: colpire ledi Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Immagini concesse da Sky,Italia va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand. L'articolo proviene ...

MasterChef_it : Non è giovedì senza una Max dance #MasterChefIt - MasterChef_it : C'è solo una sveglia per questo #BlueMonday #MasterChefIt @Antoninochef - MasterChef_it : Sapev sfilettave una quaglia dovvebe esseve un po' la base per entvave in questa cucina. #MasterChefIt - AlbeFarted : @idieforcalum Fra ti spiego su telegram una cosa riguardo a Masterchef - Barbara84239230 : @MasterChef_it @SkyItalia @GLocaOfficial Fatelo tacere anche questo...per favore! Poi vi stupite che non trovano una donna!!????? -