Mass Effect 2 e l' orientamento sessuale di Jack che è stato cambiato dopo le critiche di Fox News

(Di venerdì 22 gennaio 2021)2 torna protagonista di un curioso fatto trapelato durante un'intervista. A quanto pare, la più potente biotica rapita da Cerberus e sottoposta ad una serie di esperimenti, inizialmente era pan. Questotuttavia èpoi modificando rendendola un personaggio etero: il motivo? Ledi Fox. A svelarlo è lo sceneggiatore Brian Kindregan: "Inizialmenteera pan, quindi la romance si poteva attivare sia con Shepard maschio che femmina. Solo moltoè diventato un personaggio etero.2 èpesantemente criticato per questo da Fox. ...

Eurogamer_it : Jack di #MassEffect2 era inizialmente pansessuale ma tutto è cambiato dopo le critiche di Fox News. - hommibot : il confine fra furry e xenophilia é molto sottile in mass effect - Fannibalockian : RT @Fannibalockian: Voglio rifare uno dei due giochi: Mass Effect Andromeda o Dragon Age 2. MAA l'ho giocato solo una volta quindi a rigor… - hommibot : il confine fra furry e xenophilia é molto sottile in mass effect - Fannibalockian : Voglio rifare uno dei due giochi: Mass Effect Andromeda o Dragon Age 2. MAA l'ho giocato solo una volta quindi a ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Mass Effect

Game Legends

Jack di Mass Effect 2 era pansessuale, ma in seguito alle critiche di Fox News BioWare ha deciso di renderla etero.Revolver è un gioco cancellato su cui BioWare aveva lavorato e che immaginò come erede di Jade Empire: vediamo come sarebbe stato.