Lupin nero, Bridgerton e 007 donna, la fiction di oggi è una sfida ai miti di ieri (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’epoca in cui viviamo è ormai apertamente connessa a profondi mutamenti culturali e sociali. Lo stesso concetto di identità non è più quello del passato e la rivoluzione culturale portata avanti dalle nuove generazioni, ha significato una maggior attenzione per la diversità e l’inclusività. Non possiamo aspettarci che tale mutamento sia per tutti giusto o che venga accettato in poco tempo. Ma è un dato di fatto che il mondo è cambiato, la società, i suoi valori, sono mutati e di conseguenza lo è anche l’arte ed i suoi protagonisti. Tale fenomeno ha portato a polemiche e scontri, nonché ad una notevole chiusura e ostilità da parte di chi è cresciuto guardando film o serie tv, in cui i protagonisti erano sostanzialmente maschi bianchi ed etero. Le donne, così come chi apparteneva ad una qualsiasi minoranza, erano spesso o invisibili o relegati in ruoli molto limitanti. L’inevitabile ... Leggi su wired (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’epoca in cui viviamo è ormai apertamente connessa a profondi mutamenti culturali e sociali. Lo stesso concetto di identità non è più quello del passato e la rivoluzione culturale portata avanti dalle nuove generazioni, ha significato una maggior attenzione per la diversità e l’inclusività. Non possiamo aspettarci che tale mutamento sia per tutti giusto o che venga accettato in poco tempo. Ma è un dato di fatto che il mondo è cambiato, la società, i suoi valori, sono mutati e di conseguenza lo è anche l’arte ed i suoi protagonisti. Tale fenomeno ha portato a polemiche e scontri, nonché ad una notevole chiusura e ostilità da parte di chi è cresciuto guardando film o serie tv, in cui i protagonisti erano sostanzialmente maschi bianchi ed etero. Le donne, così come chi apparteneva ad una qualsiasi minoranza, erano spesso o invisibili o relegati in ruoli molto limitanti. L’inevitabile ...

Corriere : Il Lupin nero di Omar Sy. La storia stravolta dal politicamente corretto - matteowinkler : Quelli del @Corriere non sanno neanche che la serie non narra la storia di #Lupin ma quella di un senegalese a Pari… - Nicolamilf : @brachiosauroo Che poi non solo non sarebbe un problema se fosse nero la cosa che li rende ancora più coglioni è ch… - chrcapuano : RT @scaffarini: - Lupin non era nero, d'accordo? - Sì, ora parlami ancora del tuo Gesù bianco... - MoranShasa : RT @scaffarini: - Lupin non era nero, d'accordo? - Sì, ora parlami ancora del tuo Gesù bianco... -