LIVE Sci alpino, Crans Montana in DIRETTA: trionfa Sofia Goggia! E’ fuga nella Coppa del Mondo di discesa (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA discesa MASCHILE DI KITZBUEHL DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA discesa DI Crans Montana 14.33 Sofia Goggia scappa via nella classifica di Coppa del Mondo di discesa. Con tre vittorie ed un secondo posto è nettamente al comando con 380 punti. Segue a 140 lunghezze l’americana Johnson. Corinne Suter paga la brutta prestazione odierna ed è terza a -142. Un bel vantaggio per la bergamasca, ma non deve accontentarsi: domani dovrà cercare di guadagnare ulteriormente terreno. 14.31 La prossima ed ultima azzurra in gara sarà Roberta Melesi con il n.50. 14.27 Siamo già alla n.31, dunque ormai è certificata ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KITZBUEHL DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI14.33Goggia scappa viaclassifica dideldi. Con tre vittorie ed un secondo posto è nettamente al comando con 380 punti. Segue a 140 lunghezze l’americana Johnson. Corinne Suter paga la brutta prestazione odierna ed è terza a -142. Un bel vantaggio per la bergamasca, ma non deve accontentarsi: domani dovrà cercare di guadagnare ulteriormente terreno. 14.31 La prossima ed ultima azzurra in gara sarà Roberta Melesi con il n.50. 14.27 Siamo già alla n.31, dunque ormai è certificata ...

