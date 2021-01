LIVE – Biathlon, individuale maschile Anterselva 2021: aggiornamenti DIRETTA (Di venerdì 22 gennaio 2021) La DIRETTA scritta dell’individuale 20 km maschile di Anterselva, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Dopo la gara delle donne, tocca agli uomini scendere in pista nel format senza giri di penalità, dove non sbagliare al poligono sarà importantissimo. La gara è in programma venerdì 22 gennaio alle ore 13:15. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lascritta dell’20 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Dopo la gara delle donne, tocca agli uomini scendere in pista nel format senza giri di penalità, dove non sbagliare al poligono sarà importantissimo. La gara è in programma venerdì 22 gennaio alle ore 13:15. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

infoitsport : LIVE Biathlon, 15 km Anterselva in DIRETTA: Wierer con due errori è quarta e avvicina la 'coppetta'! Domina Hauser - zazoomblog : LIVE – Biathlon individuale femminile Anterselva 2021: DIRETTA con Wierer e Vittozzi - #Biathlon #individuale… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Anterselva per l’Individuale femminile: Dorothea Wierer difende il pettorale rosso #biathlon @AleBergomi #21Gennaio… - neveitalia : LIVE da Anterselva per l’Individuale femminile: Dorothea Wierer difende il pettorale rosso #biathlon @AleBergomi… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start femminile Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer in fuga dopo tre poligoni! Vittozzi nella to… -