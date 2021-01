La blackout challenge, la morte della bimba di Palermo e quella sfida del soffocamento nata prima dei social network (Di venerdì 22 gennaio 2021) La morte di una minore. Una sfida letale sul web. La formula è già nota. È la stessa alla base delle storie che hanno alimentato il caso Blue Whale, la stessa che ha aperto il caso Johnathan Galindo o ancora il caso Momo. Giovedi 21 gennaio alle 10.53 l’agenzia di stampa Ansa ha diffuso la notizia di una bimba di 10 anni di Palermo ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Giovanni di Cristina. La bimba sarebbe arrivata nella struttura in arresto cardiocircolatorio, una condizione subentrata dopo un’asfissia prolungata. Dalle prime ricostruzioni diffuse dagli agenti di polizia, sembra che la bimba si sia soffocata con una cintura. Sei ore dopo, con un’altra agenzia, un nuovo aggiornamento. I medici hanno diagnosticato la morte cerebrale ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ladi una minore. Unaletale sul web. La formula è già nota. È la stessa alla base delle storie che hanno alimentato il caso Blue Whale, la stessa che ha aperto il caso Johnathan Galindo o ancora il caso Momo. Giovedi 21 gennaio alle 10.53 l’agenzia di stampa Ansa ha diffuso la notizia di unadi 10 anni diricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Giovanni di Cristina. Lasarebbe arrivata nella struttura in arresto cardiocircolatorio, una condizione subentrata dopo un’asfissia prolungata. Dalle prime ricostruzioni diffuse dagli agenti di polizia, sembra che lasi sia soffocata con una cintura. Sei ore dopo, con un’altra agenzia, un nuovo aggiornamento. I medici hanno diagnosticato lacerebrale ...

redazioneiene : Leggiamo purtroppo sui giornali che per una bambina di 10 anni è stata dichiarata la morte cerebrale a Palermo dopo… - micor55 : Mi dispiace dirlo ma forse servirà a salvare altre vite TENETE I VOSTRI BAMBINI LONTANO DAI SOCIAL Controllate e bl… - infosec202002 : Blackout challenge: l’orribile gioco che avrebbe causato la morte di una bambina Link all'articolo -->… - GermandoGermano : Saremo anche dei boomer, ma troiate tipo la blackout challenge grazie a D10s non le facevamo - sabiwabi_ : RT @perchetendenza: #TikTok: Perché è morta una bambina di 10 anni ricoverata all'ospedale Di Cristina di Palermo per un arresto cardiocirc… -