Governo | Di Battista | ' cancellare renzismo dovere morale'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Impossibilium nulla obligatio est: 'Non v'è nessun obbligo nei confronti delle cose impossibili', disse il giovane Celso. Chiaro. Ma oggi che allontanare definitivamente il renzismo dalla scena politica italiana non è affatto impossibile, credo sia un dovere morale andare fino in fondo". Lo scrive su Tpi.it Alessandro Di Battista, in un lungo articolo dal titolo: 'Renzi contro la revoca ai Benetton: un motivo in più per tenerlo fuori dal Governo'.

fanpage : Di Battista durissimo nei confronti di Matteo Renzi. - Adnkronos : #Governo, @ale_dibattista: 'Con chi sotto indagine per reati gravi non si parla' - alex63roy : Di Battista: 'L'importante è avere un Governo senza Renzi, ora avanti con Conte' - JohnnyC15981608 : RT @carlakak: Chiarissimo Ale Di Battista nel silenzio assordante dei ns Vertici sull'indagine (con perquisizione) per ndrangheta a carico… - barbarajerkov : **FLASH -GOVERNO: DI BATTISTA, 'CANCELLARE RENZISMO DOVERE MORALÈ- FLASH** = a me questo fa paura -