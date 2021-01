Godzilla vs Kong: ecco il nuovo poster ufficiale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 26 marzo arriverà nei cinema e in contemporanea in streaming su HBO Max il monster movie Godzilla vs Kong. In attesa di poter vedere l’epico scontro Legendary Pictures ha diffuso un nuovo poster. Di cosa parlerà Godzilla vs Kong? Il film diretto da Adam Windgard vedrà lo scontro tra due dei mostri più celebri e influenti dell’intera storia del cinema. Attendiamo il prossimo 24 gennaio 2021, giorno in cui sarà rilasciato il primo trailer ufficiale della pellicola. L’uscita L’uscita di Godzilla vs Kong nelle sale cinematografiche era originariamente prevista nel 2020, ma a causa delle restrizioni per la pandemiae e di conseguenza alla chiusura dei cinema, Legendary ha deciso di rimandare ufficialmente l’uscita film, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 26 marzo arriverà nei cinema e in contemporanea in streaming su HBO Max il monster movievs. In attesa di poter vedere l’epico scontro Legendary Pictures ha diffuso un. Di cosa parleràvs? Il film diretto da Adam Windgard vedrà lo scontro tra due dei mostri più celebri e influenti dell’intera storia del cinema. Attendiamo il prossimo 24 gennaio 2021, giorno in cui sarà rilasciato il primo trailerdella pellicola. L’uscita L’uscita divsnelle sale cinematografiche era originariamente prevista nel 2020, ma a causa delle restrizioni per la pandemiae e di conseguenza alla chiusura dei cinema, Legendary ha deciso di rimandare ufficialmente l’uscita film, ...

