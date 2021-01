Fraccaro | ' Conte ha fatto un lavoro egregio | no a un esecutivo senza di lui'

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo, riguardo la crisi e la fiducia al Governo, ha dichiarato: "Il governo ha ottenuto la maggioranza, ma non è solo una questione ...

Ultime Notizie dalla rete : Fraccaro Conte

Ottopagine

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Solo con una visione politica a lungo termine il governo potrà durare, ma soprattutto costruire il rilancio del Paese".ROMA (ITALPRESS) - "Il governo ha ottenuto la maggioranza, ma non é solo una questione di numeri: in questo passaggio cruciale la vera sfida del governo é quella degli obiettivi concreti, e per realiz ...