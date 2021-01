Cosa succede intanto nel mondo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un duplice attentato suicida causa 32 morti nella capitale irachena Baghdad, cinque collaboratori di Aleksej Navalnyj arrestati in Russia, Google minaccia di bloccare il suo motore di ricerca in Australia. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un duplice attentato suicida causa 32 morti nella capitale irachena Baghdad, cinque collaboratori di Aleksej Navalnyj arrestati in Russia, Google minaccia di bloccare il suo motore di ricerca in Australia. Leggi

Internazionale : Internazionale ha una nuova newsletter. Si chiama Frontiere, arriva una volta alla settimana, il lunedì, e racconta… - petergomezblog : Governo, cosa succede dopo la fiducia? - Capezzone : Su @atlanticomag @Musso___ sul persistente rischio Mes - goldencoeurx : Ho finito di leggere i libri di The Dark Artifices e sono felice per l’happy ending di Emma e Julian ma voglio sape… - Notiziedi_it : Come cambia Whatsapp: privacy e regole, ecco cosa succede per gli utenti -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Cosa succede intanto nel mondo Internazionale Liverpool, cosa ti succede? I Reds hanno perso se stessi

La notte di Anfield è scura. Ed è inevitabile, perché il bello, bellissimo Liverpool delle ultime due stagioni si è perso un po’. È successo da qualche tempo, ma la sconfitta casalinga, la prima dopo ...

Gad Lerner a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Perché ho lasciato Repubblica? ho riconosciuto l’impronta padronale degli Agnelli”

“Perché ho lasciato Repubblica sbattendo la porta? Perché conoscendo bene gli Agnelli, sapevo riconoscere l’impronta padronale. Il licenziamento del direttore Carlo Verdelli era un messaggio alla reda ...

La notte di Anfield è scura. Ed è inevitabile, perché il bello, bellissimo Liverpool delle ultime due stagioni si è perso un po’. È successo da qualche tempo, ma la sconfitta casalinga, la prima dopo ...“Perché ho lasciato Repubblica sbattendo la porta? Perché conoscendo bene gli Agnelli, sapevo riconoscere l’impronta padronale. Il licenziamento del direttore Carlo Verdelli era un messaggio alla reda ...